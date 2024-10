Şahap Gürsoy, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı için Adaylığını Açıkladı

ŞAHAP Gürsoy, Türkiye Binicilik Federasyonunun 8 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu mevcut başkanı Şahap Gürsoy, Aha Teke Binicilik Kulübünde, yönetim listesinde yer alacak eski FIFA kokartlı hakem ve spor yorumcusu Bünyamin Gezer'le basın toplantısı düzenledi. Yıllardır binicilik sporunun içinde olduğunu aktaran Gürsoy, "İlk yola çıkış cümlemiz şuydu 'Neden olimpiyatta ve Avrupa'da temsil edilmiyoruz?' At denince akla Türk geliyorsa 'neden temsilimiz yok.' Hiç kimse maalesef bunu dert edinmemiş. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun atla ilgili verdiği pasaportun devlette hiçbir karşılığı yok. Uluslararası federasyonda muhatap bulamıyoruz. Türkiye'den bir atın çıkışı 2 ay sürüyor. Önce bir çalıştay yapıp tüzüğümüzü düzenlemek lazım. At kimliğimizi kurumlarımızda tanınır hale getirmeliyiz" diye konuştu.

'YARIŞMAK İÇİN DEĞİL ÖDÜL ALMAK İÇİN'

2028 Olimpiyat Oyunları'nda yarışmak için değil ödül almak için gitmek istediklerini ifade eden Gürsoy konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"En büyük arzum 2028'de dereceye girmek. 2 önemli atımız var. Kafiledeki çocuklarımızı bu atlarla buluşturacağız. Devletimizin de katkısıyla çocuklarımızın hepsi eşit olacak. Fırsat eşitliği oluşturacağız. Çok iyi bir binici atı olmadığı için dışarıda kalmayacak. Utanma bilirim ar bilirim, başaramazsam bırakırım. Kriterlere uymayan hiçbir sporcuyu milli takıma almam. Adalet ve liyakat olacak bizim dönemimizde. Adaletli ve eşitlikçi bir yönetimle kulüp odaklı olacağız. Eğer milli takım seçmelerinde bir boşluk varsa onu gidereceğiz. Federasyon başkanının bile milli takımda kontenjanı asla olmayacak. Bu sporun zengin sporu algısı var. Bu algıyı kaldırmak istiyoruz. 6 ay hiç uyumayacağız kulüpleri gezeceğiz. Sponsorlar bulacağız. Kurumlarla çalışıp bu sporu halka yaymaya çalışacağız. 20-30 okula at göndermek istiyorum. Çocuklar ata dokunsunlar, atı tanısınlar istiyorum. Bu sporu ulaşabilir hale getirmek önemli. Ekonomik seviyesi at almaya uygun olamayan sporcuları iyi atlarla buluşturacağız" dedi.

Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimlerden olan eski hakem Bünyamin Gezer ise Şahap Gürsoy'un projelerine yürekten inandığını söyledi. Gezer, "Bu iki ayaklı bir spor. Bir sporcu bir de at ayağı var. Bazen atımız iyi sporcumuz kötü, bazen de tam tersi. Seçilirsek federasyon olarak bunu ortadan kaldıracağız. At sporunun her ayağında 40 yıldır var Şahap Bey. Sunduğu projeleri yapabileceğini inandığım için yanındayım. 8 Kasım'da da bu yolun sonu mutluluk olacak" ifadelerinde bulundu.