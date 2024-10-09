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Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı'nın "yapı" iddialarıyla dalga geçti

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Oyuncu Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın TFF ve MHK içinde Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu iddia ettiği konuşmasıyla dalga geçti.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın TFF ve MHK içinde Galatasaray'ı destekleyen bir yapı olduğunu iddia ettiği konuşmasıyla dalga geçti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yaptığı bir basın toplantısında, "TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada" demişti.

lıcalı, son yaptığı açıklamada ise, "Biz burada yapıyı yıkacağız. Hata yapan gidecek. Sistem bu. Ben polis değilim, bir şeyi araştırmak zorunda değilim. Bu sistem söyle yıkılır. Yapamayan gidecek. Düzelmiyorsa da bunun sonu mutlaka yabancı hakem olacak. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" dedi.

Ilıcalı'nın bu sözleri sonrası oyuncu Şahan Gökbakar bir video yayınladı. Ilıcalı'nın sözleriyle dalga geçen Gökbakar, "Bizim başarıya giden yolumuzu tıkayan, zirve yolculuğumuzu engelleyen bir yapı var. Çok somut konuşuyorum. Bizim başarısızlığımız için uğraşıyorlar. Bir dış güçler var" dedi.

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı'nın
Kaynak: Haberler.com / Spor

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