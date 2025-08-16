Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemine gelen Sergen Yalçın, sahalara geri dönüyor. Yalçın'ın yeni durağının İngiltere Championship'ten olduğu öğrenildi. Başarılı teknik direktör, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Sergen Yalçın için flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelen Sergen Yalçın, sahalara geri dönüyor.

BEŞİKTAŞ SESLERİ VARDI

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu olurken gündeme gelen isimlerden biri de Sergen Yalçın oldu. Ancak siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Solskjaer ile yola devam edeceklerini açıkladı.

İNGİLTERE'DEN 2 TAKIM İSTİYOR

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Sergen Yalçın için sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın başında 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası kaldıran başarılı teknik direktöre İngiltere Championship'ten 2 teklif olduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.