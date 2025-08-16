Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Sergen Yalçın için flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelen Sergen Yalçın, sahalara geri dönüyor.

BEŞİKTAŞ SESLERİ VARDI

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu olurken gündeme gelen isimlerden biri de Sergen Yalçın oldu. Ancak siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, Solskjaer ile yola devam edeceklerini açıkladı.

İNGİLTERE'DEN 2 TAKIM İSTİYOR

Sahalara geri dönmeye hazırlanan Sergen Yalçın için sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın başında 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası kaldıran başarılı teknik direktöre İngiltere Championship'ten 2 teklif olduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.