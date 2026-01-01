Haberler

Sağlık ERVA, madalyalara ambargo koydu

Güncelleme:
Wushu Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Sağlık Erva Spor Kulübü, 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Sporcular makamda ziyaret edildi.

Wushu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Sağlık Erva Spor Kulübü; 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

13-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Yalova'da düzenlenen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Sağlık Erva Spor Kulübü sporcularından Fuat Kılıçaslan, Ayşegül Açık ve Eren Arı altın, Halime Çiçek ve Musa Songur gümüş, Samet Yiğit ve Rabia Gizem Gül ise bronz madalya kazandı. Şampiyona dönüşü sporcular, Erva Spor Okulları Şube Müdürü Muammer Benli ve antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; elde ettiği derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörleri Nurten Kurt'u tebrik ederek, 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında katılacakları Wushu Milli Takım Seçmesinde başarılar diledi. - KAYSERİ

