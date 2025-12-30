Haberler

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bundesliga devi Leipzig, Göztepe forması giyen ve ilk yarıdaki performansıyla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan ile ilgileniyor. Genç futbolcu; sağ bek, sağ açık ve forvet pozisyonlarında görev almasıyla dikkat çekiyor.

  • Almanya Bundesliga takımı RB Leipzig, Göztepe'nin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Arda Okan Kurtulan'a transfer ilgisi gösteriyor.
  • Arda Okan Kurtulan, sağ bek, sağ açık ve forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.
  • Arda Okan Kurtulan, sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 17 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Göztepe'nin genç isimleri transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Arda Okan Kurtulan oldu.

ARDA'YA BUNDESLIGA'DAN DEV TALİP

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan'a Almanya Bundesliga'dan ilgi var. 23 yaşındaki sağ beke Leipzig'in kanca attığı belirtildi. Alman ekibinin, yakın zamanda Arda Okan için somut bir adım atabileceği aktarıldı.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan; sağ bek, sağ açık ve forvet pozisyonlarında oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.

İKİ SEZON ÖNCE 2. LİG'DEYDİ

İki sezon önce 2. Lig'de Diyarbekirspor formasını giyen genç isim, geride kalan sezonda da Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un formasını giyiyordu.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe formasıyla sezonun ilk yarısında 17 maçta süre bulan Arda Okan, 2 gol atarken, 1 golün de asistini yapmayı başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu! İşte o anlar
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var