Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Göztepe'nin genç isimleri transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Arda Okan Kurtulan oldu.

ARDA'YA BUNDESLIGA'DAN DEV TALİP

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan'a Almanya Bundesliga'dan ilgi var. 23 yaşındaki sağ beke Leipzig'in kanca attığı belirtildi. Alman ekibinin, yakın zamanda Arda Okan için somut bir adım atabileceği aktarıldı.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan; sağ bek, sağ açık ve forvet pozisyonlarında oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.

İKİ SEZON ÖNCE 2. LİG'DEYDİ

İki sezon önce 2. Lig'de Diyarbekirspor formasını giyen genç isim, geride kalan sezonda da Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un formasını giyiyordu.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe formasıyla sezonun ilk yarısında 17 maçta süre bulan Arda Okan, 2 gol atarken, 1 golün de asistini yapmayı başardı.