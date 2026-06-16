Safiport Erokspor Basketbol Takımı, Muhsin Yaşar ile sözleşme imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Safiport Erokspor, tecrübeli pivot Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında mücadele edecek Muhsin Yaşar'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Bu sezon Galatasaray MCT Technic forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu, Süper Lig'de 13 dakika 41 saniye ortalamayla mücadele etti. Muhsin, 6.78 sayı ve 2.75 ribaunt ortalamaları yakaladı.