Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Safiport Erokspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma, büyük bir çekişmeye sahne oldu ve her periyot heyecan doluydu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu

Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 8, Cornelie 12, Egehan Arna 19, Love 5, Crawford 17, Galloway 11, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 5, Badzim 5, Mahir Ağva 10, Emre Tanışan 5, Griffin 12, Cazalon 6, Omic 8, Egemen Güven

1. Periyot: 22-22

Devre: 42-40

3. Periyot: 57-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Safiport Erokspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
