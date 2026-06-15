Safiport Erokspor Erkek Basketbol Takımı'nda Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Yeşil-sarılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren takımımız, Egehan Arna ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuz Egehan Arna'ya hayırlı olmasını diliyor, yeşil-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."