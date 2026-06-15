Safiport Erokspor Erkek Basketbol Takımı'nda Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna ile yeni sezon için sözleşme yeniledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Yeşil-sarılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren takımımız, Egehan Arna ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuz Egehan Arna'ya hayırlı olmasını diliyor, yeşil-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat