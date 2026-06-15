Haberler

Safiport Erokspor Erkek Basketbol Takımı'nda Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna ile yeni sezon için sözleşme yeniledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Safiport Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Yeşil-sarılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren takımımız, Egehan Arna ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuz Egehan Arna'ya hayırlı olmasını diliyor, yeşil-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
'Sesim Yok' dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı

Konserini iptal edip Dünya Kupası'na giden ünlü şarkıcıya tepki yağdı
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

Ne kalp krizi, ne de yüksekten düşme! Balkonda otururken can verdi
Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin

Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı

800 bin liralık vurgunda gözaltına alındı