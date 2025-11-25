Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Asensio arasında uçakta geçen diyalog gündem oldu. Saran, yıldız oyuncuya attığı müthiş gol için "Bunu bilerek mi yaptın?" diye sordu. Asensio ise "Evet, tabii ki." diyerek özgüvenini ortaya koydu.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Marco Asensio'ya Çaykur Rizespor maçında attığı golün bilinçli olup olmadığını sordu.
- Marco Asensio, golü bilerek attığını doğruladı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-lacivertli kafile dönüş yolculuğunda keyifli anlar yaşadı. Başkan Sadettin Saran ile takımın yıldız ismi Marco Asensio arasında uçakta geçen diyalog, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
ASENSIO'NUN GOLÜNE ÖZEL SORU
Karşılaşmada iki gol birden atan ve özellikle ceza sahası dışından kaydettiği müthiş şutla alkışları toplayan Asensio'ya, Başkan Saran o vuruşun sırrını sordu. Uçakta gerçekleşen samimi sohbette Saran, yıldız oyuncunun o teknik şutu bilinçli atıp atmadığını merak etti.
"BİLEREK Mİ YAPTIN?"
İkilinin kısa ama dikkat çekici konuşması şöyle gerçekleşti;
Sadettin Saran: Sana bir şey sormak istiyorum. Topa vurduğunda önce aşağı sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?
Marco Asensio: Evet, tabii ki.
Sadettin Saran: Gerçekten mi?
Marco Asensio: Evet, evet.
Asensio'nun bu özgüven dolu cevabı, hem takım içinde hem de taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. İspanyol yıldızın gösterdiği üst düzey performans, Fenerbahçe'de şampiyonluk umutlarını daha da güçlendiriyor.