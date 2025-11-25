Haberler

Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Asensio arasında uçakta geçen diyalog gündem oldu. Saran, yıldız oyuncuya attığı müthiş gol için "Bunu bilerek mi yaptın?" diye sordu. Asensio ise "Evet, tabii ki." diyerek özgüvenini ortaya koydu.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Marco Asensio'ya Çaykur Rizespor maçında attığı golün bilinçli olup olmadığını sordu.
  • Marco Asensio, golü bilerek attığını doğruladı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-lacivertli kafile dönüş yolculuğunda keyifli anlar yaşadı. Başkan Sadettin Saran ile takımın yıldız ismi Marco Asensio arasında uçakta geçen diyalog, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

ASENSIO'NUN GOLÜNE ÖZEL SORU

Karşılaşmada iki gol birden atan ve özellikle ceza sahası dışından kaydettiği müthiş şutla alkışları toplayan Asensio'ya, Başkan Saran o vuruşun sırrını sordu. Uçakta gerçekleşen samimi sohbette Saran, yıldız oyuncunun o teknik şutu bilinçli atıp atmadığını merak etti.

"BİLEREK Mİ YAPTIN?"

İkilinin kısa ama dikkat çekici konuşması şöyle gerçekleşti;

Sadettin Saran: Sana bir şey sormak istiyorum. Topa vurduğunda önce aşağı sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?

Marco Asensio: Evet, tabii ki.

Sadettin Saran: Gerçekten mi?

Marco Asensio: Evet, evet.

Asensio'nun bu özgüven dolu cevabı, hem takım içinde hem de taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. İspanyol yıldızın gösterdiği üst düzey performans, Fenerbahçe'de şampiyonluk umutlarını daha da güçlendiriyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Hadi adamim aynisini tekrar yapmak zor degil. Onumuzde lig sonuna kadar en az 30 maç var, gorelim tekrarini da inanalim sana ..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Asensio bu adam bişeye saygınız olsun be

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıBörü 24:

Profesyonel bir Futbol eğitimi almış olsaydın o vuruşun isteyerek yapılabileceğini bilirdin, o vuruş bir çok yerde yapılabilir lakin bu seviyede o vuruşu yapmak için Beyin lazım o olunca Asansio gibi Yıldız oyuncu oluyorsun. sezon sonu inanmış olursun.

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

O GOLÜN BİLEREK YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM DOĞAÇLAMA GELEN BİR VURUŞTU

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFeza Can:

Aynı golü atmıştır iyi bak

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
