Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-lacivertli kafile dönüş yolculuğunda keyifli anlar yaşadı. Başkan Sadettin Saran ile takımın yıldız ismi Marco Asensio arasında uçakta geçen diyalog, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

ASENSIO'NUN GOLÜNE ÖZEL SORU

Karşılaşmada iki gol birden atan ve özellikle ceza sahası dışından kaydettiği müthiş şutla alkışları toplayan Asensio'ya, Başkan Saran o vuruşun sırrını sordu. Uçakta gerçekleşen samimi sohbette Saran, yıldız oyuncunun o teknik şutu bilinçli atıp atmadığını merak etti.

"BİLEREK Mİ YAPTIN?"

İkilinin kısa ama dikkat çekici konuşması şöyle gerçekleşti;

Sadettin Saran: Sana bir şey sormak istiyorum. Topa vurduğunda önce aşağı sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?

Marco Asensio: Evet, tabii ki.

Sadettin Saran: Gerçekten mi?

Marco Asensio: Evet, evet.

Asensio'nun bu özgüven dolu cevabı, hem takım içinde hem de taraftarlar arasında büyük beğeni topladı. İspanyol yıldızın gösterdiği üst düzey performans, Fenerbahçe'de şampiyonluk umutlarını daha da güçlendiriyor.