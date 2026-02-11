Haberler

Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, başarılı performansıyla dikkat çeken Domenico Tedesco'ya sezon bitmeden yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

  • Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.
  • Domenico Tedesco'nun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.
  • Fenerbahçe, Domenico Tedesco için aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni kontrat planlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle gelen galibiyet sonrası sarı-lacivertliler zirve yarışında puan farkını yeniden 3'e indirdi.

"MAAŞALLAH" YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında ligdeki ilk 21 maçında yenilgi yüzü görmeyen takımının performansı hakkında yöneltilen soruya "Maaşallah" yanıtını vermişti. Bu sözler kısa sürede gündem olmuştu.

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, başarılı teknik adamla yola devam etme kararı aldı. Haberde, Sadettin Saran ile Domenico Tedesco'nun konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

Sarı-lacivertli ekiple mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan ve yıllık 4 milyon Euro kazanan 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör için aynı ücret üzerinden 3 yıllık yeni kontrat planlandığı öne sürüldü. Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 31 maçta 2.13 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı, CHP'den ilk yorum geldi
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

Süper Lig devi yüzünden işinden oldu