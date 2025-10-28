Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, moral bulduğu galibiyetin ardından dönüş yolculuğunda keyifli anlar yaşadı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından Başkan Sadettin Saran'ın uçakta futbolcularla tek tek konuşarak onları tebrik ettiği anları paylaştı.

"GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK HOŞUMA GİDİYOR ADAMIM"

Videoda en dikkat çeken an ise Saran'ın yıldız futbolcu Marco Asensio ile sohbeti oldu. Saran, İspanyol oyuncuya dönerek, "Güldüğünü görmek hoşuma gidiyor adamım" ifadelerini kullandı.

Bu samimi sözler, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa sürede gündem haline geldi. Taraftarlar, paylaşımın altına "Aile ortamı geri geldi" ve "Saran farkı hissediliyor" yorumlarını yaptı.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçe'nin resmi paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Saran'ın futbolcularla kurduğu yakın iletişimin takıma olumlu yansıdığını dile getirerek, "Bu takım birlikte kazanacak" mesajları paylaştı.