Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyet sonrası Başkan Sadettin Saran'ın uçakta futbolcularla tek tek konuştuğu anları paylaştı. Saran'ın, yıldız futbolcu Marco Asensio ile olan sohbeti özellikle dikkat çekti. Saran'ın, Asensio'ya yönelik "Güldüğünü görmek hoşuma gidiyor adamım" ifadesi taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takım uçağında Marco Asensio'ya 'Güldüğünü görmek hoşuma gidiyor adamım' dedi.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup etti.
- Saran'ın Asensio ile diyaloğu sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, moral bulduğu galibiyetin ardından dönüş yolculuğunda keyifli anlar yaşadı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından Başkan Sadettin Saran'ın uçakta futbolcularla tek tek konuşarak onları tebrik ettiği anları paylaştı.
"GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK HOŞUMA GİDİYOR ADAMIM"
Videoda en dikkat çeken an ise Saran'ın yıldız futbolcu Marco Asensio ile sohbeti oldu. Saran, İspanyol oyuncuya dönerek, "Güldüğünü görmek hoşuma gidiyor adamım" ifadelerini kullandı.
Bu samimi sözler, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa sürede gündem haline geldi. Taraftarlar, paylaşımın altına "Aile ortamı geri geldi" ve "Saran farkı hissediliyor" yorumlarını yaptı.
TARAFTARLARDAN TAM DESTEK
Fenerbahçe'nin resmi paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Saran'ın futbolcularla kurduğu yakın iletişimin takıma olumlu yansıdığını dile getirerek, "Bu takım birlikte kazanacak" mesajları paylaştı.