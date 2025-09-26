Haberler

Sadettin Saran'ın yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, yıllar önce denizde bozulan ve beline bağlayıp karaya çektiği iddia edilen bot satışa çıkarıldı. Botun 3 milyon liraya ilana koyulduğu görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın, başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada gündem olan bot videosundaki botla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

BOT SATIŞA ÇIKARILDI

Sadettin Saran'ın yıllar önce denizde bozulan ve beline bağlayıp karaya çektiği iddia edilen bot online bir platformda satışa çıkarıldı. "Başkanın çektiği bot" başlığıyla yayımlanan ilanda, bot için 3 milyon liralık fiyat biçildi. İlanın detayında botun Sadettin Saran'a ait olduğu belirtildi.

BOTU YÜZEREK KIYIYA ÇEKMİŞTİ

Sporcu kişiliğiyle sık sık gündem olan Sadettin Saran, denizde bozulan botunu beline bağlayarak karaya çekmişti. Bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
