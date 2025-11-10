Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, goller sırasında tribünlerle birlikte sevinç yaşadı. Özellikle ikinci gol sonrası Saran'ın taraftarlarla birlikte gol sevinci sosyal medyada viral oldu.
SARAN TARAFTARLA BİRLİKTE SEVİNDİ
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, goller sırasında tribünlerle birlikte coşkusunu paylaştı. Özellikle takımın ikinci golünden sonra Saran'ın taraftarlarla gol sevinci yaşadığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
FENERBAHÇE'DEN KRİTİK GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında etkili bir oyun sergileyerek 4-2'lik skorla üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.