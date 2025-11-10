Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

SARAN TARAFTARLA BİRLİKTE SEVİNDİ

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, goller sırasında tribünlerle birlikte coşkusunu paylaştı. Özellikle takımın ikinci golünden sonra Saran'ın taraftarlarla gol sevinci yaşadığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK GALİBİYET

Sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında etkili bir oyun sergileyerek 4-2'lik skorla üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.