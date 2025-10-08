Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı olan Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Sarı lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu öncesi "teknik direktör adayı" olarak duyurduğu Sergio Conceiçao'nun yeni takımı belli oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Laurent Blanc'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALIYOR

Bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybeden Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'de ise 4 haftada topladığı 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

KARİYERİ

Conceiçao, kariyerinde Braga, Nantes, Porto ve Milan gibi takımlarda görev yaptı.