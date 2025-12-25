Haberler

Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından transfer çalışmaları hız kazanıyor. Saran'ın serbest kalmasının ardından yönetim kurulu üyeleri kulüp binasına geçerek transfer planlaması yapacak. Saran'ın da toplantıya katılacağı ve kadroya katılacak isimlerle ilgili süreci yakından takip edeceği belirtildi.

  • Fenerbahçe yönetimi, Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından transfer operasyonlarına yeniden hız verme kararı aldı.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, Saran'ın serbest kalması sonrası kulüp binasında transfer planlaması için kritik bir toplantı yapacak.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, yurt dışında yeni transfer görüşmeleri yapacak.

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından gözler yeniden transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, yaşanan sürecin ardından transfer operasyonu için yeniden hızlanma kararı aldığı öğrenildi.

YÖNETİCİLER KULÜP BİNASINA GEÇTİ

Sadettin Saran'ı adliyede yalnız bırakmayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, başkanın serbest kalmasının ardından kulüp binasına geçmek üzere yola çıktı. Kulüp içinde gün içerisinde yapılacak toplantının, transfer planlaması açısından kritik olduğu ifade edildi.

SARAN DA TOPLANTIYA KATILACAK

Fenerbahçe yönetiminin ara transfer dönemi için yürüttüğü görüşmelerin, Sadettin Saran'ın gün içinde kulüp binasına gelmesiyle birlikte yeniden masaya yatırılacağı belirtildi. Başkanın toplantıya katılarak, kadroya katılacak isimlerle ilgili süreci yakından takip edeceği aktarıldı.

YURT DIŞINDA YENİ GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Habere göre kulüp binasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında transfer sürecinde daha önce yapılan görüşmeler yeniden değerlendirilecek. Ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in, yurt dışında yeni temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

şimdi Fenerbahçe yi iyice hırslandırdınız saran cevabını yapacağı büyük transferlerle verecek Fenerbahçe yi kimse durduramaz Fenerbahçe ve taraftar iyice birleşti takımda birlik beraberlik üst seviye şimdi 6saray bütün Fenerbahçe düşmanları hepiniz gelin namağlup Fenerbahçe hepinize yeteriz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYaşar Adalı:

hakkında soruşturma var onurluca istifa etsene...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

