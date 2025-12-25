Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından gözler yeniden transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, yaşanan sürecin ardından transfer operasyonu için yeniden hızlanma kararı aldığı öğrenildi.

YÖNETİCİLER KULÜP BİNASINA GEÇTİ

Sadettin Saran'ı adliyede yalnız bırakmayan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, başkanın serbest kalmasının ardından kulüp binasına geçmek üzere yola çıktı. Kulüp içinde gün içerisinde yapılacak toplantının, transfer planlaması açısından kritik olduğu ifade edildi.

SARAN DA TOPLANTIYA KATILACAK

Fenerbahçe yönetiminin ara transfer dönemi için yürüttüğü görüşmelerin, Sadettin Saran'ın gün içinde kulüp binasına gelmesiyle birlikte yeniden masaya yatırılacağı belirtildi. Başkanın toplantıya katılarak, kadroya katılacak isimlerle ilgili süreci yakından takip edeceği aktarıldı.

YURT DIŞINDA YENİ GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Habere göre kulüp binasında yapılacak yönetim kurulu toplantısında transfer sürecinde daha önce yapılan görüşmeler yeniden değerlendirilecek. Ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in, yurt dışında yeni temaslarda bulunacağı ifade edildi.