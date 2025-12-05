Haberler

Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının son saniyelerindeki penaltı pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talebinde bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u Victor Osimhen'in uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı ve Samsunspor penaltı bekledi. Kırmızı-beyazlılarda, sağ kanattan hücum eden Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. Yaklaşık 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi. Ardından hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi, aut atışı sonrası maç sona erdi.

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonunda harekete geçti. Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının son saniyelerindeki penaltı pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talebinde bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıFerit Akça:

Top vücuda geliyor ilk vücudundan sonra eline geliyor. Federasyonun penalti sartlarinida mi bilmiyorsunuz. Futbol bilginizin mahaşallahı var vallahi güldürüyorsunuz. Artik.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme163
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Ben:

Nasıl ağlıyorlar kendi kirli çamaşırlarını sakliyacaklarini düşünüyorlar. Başkan gs ile berabere kaldığında nasıl sevindiğini gördük işte Galatasaray çok büyük takım sana bu sevinci yaşattı.

yanıt7
yanıt6
Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Samsunspor’dan medet uman Ey Fenerbaçeliler EY saran geçen hafta sahanızda neden Galatasaray’ı yenemedin.Basit sırt ve el çarpması: Penaltı değil.Bir fenerli olarak sahamızda beraberliğe çığlık atıp sevinmen komik.. Başarılı değilsiniz NOKTA

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme104
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

ilk eline geliyor

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdnbgjb7wk4:

civcivler çırpınıyor

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

hele çık bıçi konuş resmen fenerin kiderliğini çaldılar bugun çık konuş gs sadece 1 sarı kartı çıkmadı diye 1 haftadır hakemlere neler söyledi tff ye gitti

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

bir sarı kart mı 15 yanlış faul kararı var 14ü fenerin lehine çalmış galatsaray lehine 2nci yarı çaldığı düdük herşeyi geçtim skriniar denen oe ligin yarısını oynamaması lazım adama korkudan kart çıkaramıyorlar

yanıt6
yanıt3
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
