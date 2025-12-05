Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u Victor Osimhen'in uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi.

SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı ve Samsunspor penaltı bekledi. Kırmızı-beyazlılarda, sağ kanattan hücum eden Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. Yaklaşık 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi. Ardından hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi, aut atışı sonrası maç sona erdi.

SADETTİN SARAN HAREKETE GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonunda harekete geçti. Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının son saniyelerindeki penaltı pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan acil toplantı talebinde bulundu.