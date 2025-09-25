Sadettin Saran Fenerbahçe Kulübü Başkanı Olarak Mazbatasını Aldı

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kulüp binasındaki mazbata töreni; kongrede divan başkanlığı görevini yürüten Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Katılımınızla tarihi bir ana şahit olacağız. Yorgunluğunuzun üzerine geldiniz, bize şeref verdiniz. Her iki başkan adayının anlaşmasıyla çok medeni bir seçim yaptık. Sizlere peşin peşin teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tarihe böyle bir örnekle geçeceğiz. Seçim sürecinde çalışan kulübümüzün tüm personellerine teşekkür ediyorum. Karşılıksız görev yapan kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kazandırdıklarınız, kattıklarınız için size minnettarız. Umuyorum ve diliyorum ki sağlıklı mutlu huzurlu bir ömrünüz olur. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Biz de onlara gayretle destek oluruz" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ: SADETTİN BAŞKAN DÖNEMİNDE DEVAMLI PASLAŞIYORUZ

Törende konuşan Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık. Ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan vekilimiz Sertaç Komsuoğlu ve genel sekreterimiz Burak Kızılhan'la birlikte mazbata törenine katıldık. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz. Pazar günü başlamak üzere" ifadeleriyle düşüncelerin paylaştı.

SADETTİN SARAN: GECELERİ UYKUMUZUN KAÇTIĞI OLUYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise, "Zor bir görev. Geceleri uykumuzun kaçtığı oluyor. Endişelendiğimiz zaman oluyor ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz tavır, hem de bugün buraya gelerek bizlerle paylaştığınız bilgiler çok önemli. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla beraber gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden yararlanmak istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir yere gitmiyoruz buralardayız, hep beraber" dedi.

Açıklamalar sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, eski başkan Ali Koç'a plaket takdim ettiği törenin ardından Ali Koç, kulüp binasından alkışlarla uğurlandı.