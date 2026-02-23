Haberler

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı

Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eylül 2025'te başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin çok branşlı başarısını sürdürmeye devam ediyor. Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulüp, 6 farklı kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu kupalar; Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, Voleybol Şampiyonlar Kupası, Futbol Turkcell Süper Kupa, Kadın Basketbol Türkiye Kupası, Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Erkek Basketbol Türkiye Kupası oldu.

  • Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı olarak görev süresinde 6. kupasını kazandı.
  • Fenerbahçe, Saran başkanlığında Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, Voleybol Şampiyonlar Kupası, Futbol Turkcell Süper Kupa, Kadın Basketbol Türkiye Kupası, Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Erkek Basketbol Türkiye Kupası kazandı.

Eylül 2025'te Ali Koç ile girdiği seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, görev süresindeki 6. kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

ÇOK BRANŞLI BAŞARI

Saran başkanlığında Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar şöyle:

  • Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • Voleybol Şampiyonlar Kupası
  • Futbol Turkcell Süper Kupa
  • Kadın Basketbol Türkiye Kupası
  • Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • Erkek Basketbol Türkiye Kupası

Kısa sürede gelen bu başarılar, camiada "çok branşlı istikrar" olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü

Namazı yarıda kesip dışarı kaçtılar
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da kırmızı alarm! 120 binden fazla kişi hastaneye koştu
Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler

Kafeyi savaş alanına çeviren kavga! Kahve içip böyle izlediler
Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü

Namazı yarıda kesip dışarı kaçtılar
Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

İkinci yarıda rakibe kabusu yaşattılar!
Kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Kan donduran olay! En yakını, vahşice öldürdü