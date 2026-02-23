Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı
Eylül 2025'te başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin çok branşlı başarısını sürdürmeye devam ediyor. Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulüp, 6 farklı kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu kupalar; Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, Voleybol Şampiyonlar Kupası, Futbol Turkcell Süper Kupa, Kadın Basketbol Türkiye Kupası, Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Erkek Basketbol Türkiye Kupası oldu.
Eylül 2025'te Ali Koç ile girdiği seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran, görev süresindeki 6. kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.
ÇOK BRANŞLI BAŞARI
Saran başkanlığında Fenerbahçe'nin kazandığı kupalar şöyle:
- Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
- Voleybol Şampiyonlar Kupası
- Futbol Turkcell Süper Kupa
- Kadın Basketbol Türkiye Kupası
- Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
- Erkek Basketbol Türkiye Kupası
Kısa sürede gelen bu başarılar, camiada "çok branşlı istikrar" olarak yorumlandı.