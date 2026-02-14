Haberler

Sadettin Saran'dan Kerem'e özel ilgi

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor maçı öncesi takımı stadyuma uğurladı; Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak ilgilenmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor maçı öncesinde takımı yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kafile stadyuma hareket ederken oyuncularla tek tek ilgilenen Saran'ın tavrı dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL İLGİ

Başkan Saran'ın özellikle Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgilenmesi gözlerden kaçmadı. Genç futbolcuyla kısa bir görüşme yapan Saran'ın moral verdiği öğrenildi. Kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi verilen bu destek, camiada motivasyon hamlesi olarak yorumlandı.

