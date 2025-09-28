Haberler

Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sarı-lacivertlilerin Antalyaspor'a attığı ikinci golü görevden alınacağı konuşulan Sportif Direktör Devin Özek'e sarılarak kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

SADETTİN SARAN VE DEVİN ÖZEK BİRLİKTE SEVİNDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'deki ilk lig maçını yönetim kurulu ekibi ile takip etti. Atılan gollerde büyük coşku yaşayan Sadettin Saran, takımın Sebastian Szymanski ile bulduğu ikinci gol sonrası sürpriz bir sevince imza attı. Sadettin Saran, atılan gol sonrası bir sıra geride oturan Futbol Direktörü Devin Özek'e sarıldı. İkilinin daha sonra kafa tokuşturduğu da görüldü.

KAFA KARIŞTIRAN SEVİNÇ

Devin Özek'i görevden alacağı konuşulan Sadettin Saran'ın bu hamlesi futbol camiasında kafaları karıştırdı. Taraftarlar, Devin Özek'in görevden alınmayacağı ve Fenerbahçe'de kalacağı yönünde yorumlarda bulundu.

