Haberler

Sadettin Saran'dan Galatasaray derbisine özel uygulama

Sadettin Saran'dan Galatasaray derbisine özel uygulama
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi için takıma moral verecek özel bir prim uygulamasını duyurmaya hazırlanıyor.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi için özel prim sistemini uygulamaya hazırlanıyor.
  • Sadettin Saran, özel prim kararını takımın antrenmanında bizzat oyunculara açıklayacak.
  • Yönetim, derbi öncesi saha içi atmosferi güçlendirmeyi ve oyuncuların moral seviyesini artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Ferencvaros maçlarında uyguladığı özel prim sistemini Galatasaray derbisi için de devreye sokmaya hazırlanıyor. Kritik derbi öncesi takımın motivasyonunu artırmak isteyen Saran, bu kez prim kararını doğrudan oyunculara kendisi açıklayacak.

TAKIMA BİZZAT DUYURACAK

Hürriyet'in haberine göre Sadettin Saran, Galatasaray karşılaşması için belirleyeceği özel primi takımın antrenmanında bizzat aktaracak. Yönetim, derbi öncesi saha içi atmosferi güçlendirmeyi ve oyuncuların moral seviyesini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Aynı tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBabayaro:

Fenerbahçe futbolcusunun Galatasaray'ı yenmek için prime ihtiyacı olmaması lazım. nerede eski futbolcuların nerede bunlar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray çok güçlü olsa bile hiçbir zaman iki sezon üst üste deplasmanda lig maçında üst üste kazanmasına izin vermezler, jk maçında da gördük bunu. Muhtemelen ya beraberlik ya da febe galibiyet i görücez.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Objektiflikten uzak, algıyı seven tipik biri olduğunu hemen anlıyorum. Korktuğunu bu kadar belli etme. Ayrıca biraz futbolu bilen biri olsaydın ve biraz da objektif olabilseydin 2020 yılından bu yana Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'la oynadığı maçlara baksaydın zaten kendinle çeliştiğini anlar bu yazıyı yazmazdın. Ben Fenerbahçe'liyim iyi de Fenerbahçe'liyim ve beni bilen tüm takımlar için objektif yorumlar yaptığımı bilirler. Fanatik değil objektif olmak lazım. Edep yahu.

yanıt2
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
