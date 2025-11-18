Sadettin Saran'dan Galatasaray derbisine özel uygulama

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Ferencvaros maçlarında uyguladığı özel prim sistemini Galatasaray derbisi için de devreye sokmaya hazırlanıyor. Kritik derbi öncesi takımın motivasyonunu artırmak isteyen Saran, bu kez prim kararını doğrudan oyunculara kendisi açıklayacak.

TAKIMA BİZZAT DUYURACAK

Hürriyet'in haberine göre Sadettin Saran, Galatasaray karşılaşması için belirleyeceği özel primi takımın antrenmanında bizzat aktaracak. Yönetim, derbi öncesi saha içi atmosferi güçlendirmeyi ve oyuncuların moral seviyesini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.