Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon euroya (58.25 milyon TL) hak kazandı.

  • Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolculara 1.2 milyon euro (yaklaşık 58 milyon TL) prim dağıttı.
  • Fenerbahçe'nin önümüzdeki üç maçtan galibiyetle ayrılması durumunda yeniden prim ödemesi yapılacak.

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, sahadaki başarısının ödülünü aldı. Başkan Sadettin Saran, futbolculara 1.2 milyon euro (yaklaşık 58 milyon TL) prim dağıttı.

DERBİ ZAFERİNE REKOR PRİM

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, hem moral hem de maddi anlamda kazandı. Sadettin Saran yönetimi, derbi galibiyetini özel bir primle taçlandırma kararı aldı. Sarı-lacivertli futbolcular, 1.2 milyon euroluk (yaklaşık 58.25 milyon TL) primin sahibi oldu.

KAZANAN TAKIM MOTİVE EDİLDİ

Fenerbahçe, son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte hem Avrupa hem de lig yarışında moral buldu. Sadettin Saran'ın bu prim jestinin, takım içerisindeki motivasyonu artırdığı öğrenildi.

SERİ GALİBİYETLERİN KARŞILIĞI

Beşiktaş derbisindeki galibiyetle birlikte ligde çıkışa geçen Fenerbahçe, önümüzdeki Viktoria Plzen (Avrupa), Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarına da moralli hazırlanıyor. Saran yönetiminin, takımın bu üç maçtan da galibiyetle ayrılması durumunda yeniden prim ödemesi yapacağı bildirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
