Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için kararlılık mesajı

FENERBAHÇE Başkan Adayı Sadettin Saran, "Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her şey Fenerbahçe için" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıktan çekilmesi sonrası yazılı açıklama yaptı. Hakan Bilal Kutlualp'in kendilerini destekleme kararına teşekkür eden Sadettin Saran, "Kulübümüzün başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik. Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız. Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir. Geldiğimiz noktada, bugün sadece Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerinde bulundu.