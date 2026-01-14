Sadettin Saran'dan Beyoğlu Yeni Çarşı takımı için dikkat çeken sözler
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan karşılaşma sonrası rakip oyuncuların mücadelesi için tebrik etti. Saran, yaptığı yorumda "Sadece Beyoğlu'nun gençlerini kutlamak istedim. Ben ve arkadaşlarım gurur duyduk. Gencecik çocuklar çok güzel mücadele ettiler.'' ifadelerini kullandı.
- Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendi.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın genç oyuncularını kutladı ve onların mücadelesinden gurur duyduğunu belirtti.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya 'Bakacağız' yanıtını verdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SADETTİN SARAN'DAN BEYOĞLU YENİ ÇARŞI'YA ÖVGÜ
Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Saran, "Sadece Beyoğlu'nun gençlerini kutlamak istedim. Ben ve arkadaşlarım gurur duyduk. Gencecik çocuklar çok güzel mücadele ettiler. Yolları açık olsun. Kupa bizim inşallah" ifadelerini kullandı.
TRANSFER SORUSUNA CEVAP
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise, "Bakacağız" şeklinde bir yanıt verdi.