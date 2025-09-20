Sadettin Saran'dan Ali Koç'a jet hızında cevap: Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Başkan Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Sadettin Saran, Ali Koç'un yalan söylediğini dile getirerek, "Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor'' dedi.
9 saat süren Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısısona erdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Başkan Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.
"KORKU BACAYI SARDI"
Fenerbahçe Bşkan Adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un yalan söylediğini ifade ederek, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Gereken şeyleri söyleyeceğiz." dedi.
"PRENSİPLERİNDEN TAVİZ VERDİ"
Başkan adaylığı sürecinde her zaman aynı kararlarda olduğunu söyleyen Sadettin Saran, ''Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi.'' sözlerini sarf etti.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın kendisine ve medyaya farklı konuştuğunu ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı;
- "Sayın Saran dedi ki 'Geçen sene sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en iyi insanıydım' dedi. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Özel konuşmalara girildi. Ben teşekkür ettim ama Sadettin Bey siz girmek istemiyordunuz. 'Bu seçim yapılmasın, yapılırsa girmek zorundayım' dediniz. Ben sizi hiçbir zaman 3 Temmuz ile suçlamadım. Yakın zamana kadar hiçbirini bilmiyordum. Röportajları bilmiyordum. Size 'Yok' dedim ama sonra öğrendim."
- 'Camiaya zarar verecek bir şey yapmazsınız bilerek ama içinde bulunduğunuz durum bu noktaya getiriyor. Sadettin bey, özeldeki konuşmanızla umumideki durum farklı."