Sadettin Saran'dan Ali Koç'a jet hızında cevap: Korku bacayı sardı, gerçekleri konuşmuyor

9 saat süren Fenerbahçe Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısısona erdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Başkan Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"KORKU BACAYI SARDI"

Fenerbahçe Bşkan Adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un yalan söylediğini ifade ederek, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Gereken şeyleri söyleyeceğiz." dedi.

"PRENSİPLERİNDEN TAVİZ VERDİ"

Başkan adaylığı sürecinde her zaman aynı kararlarda olduğunu söyleyen Sadettin Saran, ''Rahat olun, maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi.'' sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın kendisine ve medyaya farklı konuştuğunu ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı;