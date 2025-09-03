Sadettin Saran çok büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklif yaptı

Sadettin Saran çok büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklif yaptı
Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Saran, yeni dönemde göreve gelmeleri halinde kulübün efsane isimleri Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif götürdüklerini açıkladı.

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar arasında yer alan Sadettin Saran, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Sadettin Saran, ''Söz Fenerbahçe Buluşması'' etkinliğinde camiaya seslenerek yeni dönemde göreve gelmeleri halinde kulübün efsane isimlerine teklif götürdüklerini söyledi.

AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF YAPTI

Sadettin Saran, futbol şube sorumluluğu görevi için Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını belirtti. Saran yaptığı açıklamada, ''Aykut Kocaman şu anda bu teklifi değerlendiriyor.'' ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın ardından bir diğer Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'e de resmi teklif yapıldığını açıklayan Sadettin Saran, ''Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptık. Gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağolsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Teklifi değerlendiriyor. Bu arada Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık.'' ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman ve Volkan Demirel bu takıma ne yapacak? Sadece para yiyip kameralara konuşan bu boş tipleri bırakın artık gelen kişi bi yenilik bi gelişme kovalasın. Torunlarımız olacak hala çocukluğumuzdan beri her alanda aynı boş adamlar dönüyor piyasada.

