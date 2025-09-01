Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi öncesi Sadettin Saran'dan camiada büyük yankı uyandıran bir hamle geldi. Saran, Aykut Kocaman'a Yönetim Kurulu Üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevlerini teklif etti. Ayrıca, Volkan Demirel'e de teknik direktör kim olursa olsun, Kocaman'a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar arasında yer alan Sadettin Saran'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Saran'ın sarı-lacivertli kulübün efsanesi olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif götürdüğü iddia edildi.

İKİ EFSANEYE TEKLİFTE BULUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman'a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

Volkan Demirel'e de, teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman'a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bazı kişiler vardır iyi namuslu insanlardır mesela ama bazı görevlerin üstesinden gelemezler onun için iyi incelemek lazım samet feyyaz düzgün adamlardır ama silik karekterlerdir aktif ortamı ateşleyecek görevleri yapamazlar aykut ta bu tiptir soğuk heyecansız bjk nın giden hocası da öyleydi yöneticilerin enerjileri ekibe geçmesi gerekiyor spor işinde sadece profesyonellik yetmez bu meziyetlerinde olacak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
