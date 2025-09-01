Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimi öncesi Sadettin Saran'dan camiada büyük yankı uyandıran bir hamle geldi. Saran, Aykut Kocaman'a Yönetim Kurulu Üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevlerini teklif etti. Ayrıca, Volkan Demirel'e de teknik direktör kim olursa olsun, Kocaman'a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.
Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar arasında yer alan Sadettin Saran'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Saran'ın sarı-lacivertli kulübün efsanesi olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif götürdüğü iddia edildi.
İKİ EFSANEYE TEKLİFTE BULUNDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman'a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.
Volkan Demirel'e de, teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman'a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.