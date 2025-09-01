Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar arasında yer alan Sadettin Saran'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Saran'ın sarı-lacivertli kulübün efsanesi olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif götürdüğü iddia edildi.

İKİ EFSANEYE TEKLİFTE BULUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman'a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

Volkan Demirel'e de, teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman'a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.