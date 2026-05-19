Haberler

Saran: Ayrılırken Kimse Sadettinci Değil, Herkes Fenerbahçe İçin Ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor.

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız" dedi.

Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin son haftasında sahasında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran ve kadın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görevde oldukları 7 ayı çok çabuk geçtiğini belirten başkan Sadettin Saran, "Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi, gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız" diye konuştu.

UFUK ŞANSAL: TARİHİMİZİN KADIN FUTBOLUNDAKİ İLK KUPAYI KAZANMAK ÇOK ANLAMLI

Kadın futbolundaki ilk kupalarını aldıklarını hatırlatan kadın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, "Böylesi anlamlı bir günde19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kulüp tarihimizin kadın futbolundaki ilk kupayı kazanmak çok anlamlı. Bu bizim için onur, gurur verici oldu. Başkanımız en başından beri yanımızda oldu. Bu kupanın en büyük mimarlarından. Ona her zaman şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı: 3 günlük yaşam mücadelesine tutunamadı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin

Her 19 Mayıs'ta aynı skandal! Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

Milli yıldızımız Alperen Şengün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir