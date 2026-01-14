Haberler

Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Sörloth için Atletico Madrid'e 25 milyon euro teklif ettiği, 30 milyon euroya kadar çıkabileceği aktarıldı. Sörloth'a yıllık 12 milyon euro maaş önerildiği belirtilirken, transferin Simeone'nin oyuncuyu bırakmak istememesi ve ailevi nedenlerle devre arasında gerçekleşmediği ifade edildi. Sadettin Saran, Alexander Sörloth ile FaceTime üzerinden görüştü. Sörloth'un bu görüşmede, "Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak" dediği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Atletico Madrid'e Alexander Sörloth için 25 milyon euro teklif etti ve 30 milyon euroya kadar çıkabileceğini belirtti.
  • Fenerbahçe, Alexander Sörloth'a yıllık 12 milyon euro maaş önerdi ve bu ücret üzerinden prensipte anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.
  • Alexander Sörloth, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a devre arasında transfer olamayacağını, çünkü Diego Simeone'nin onu sezon sonuna kadar takımda tutmak istediğini ve ailesel nedenlerle ülke değiştirmek istemediğini iletti.

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için yaptığı girişimin perde arkası netleşti. Sarı-lacivertlilerin hem kulübe hem de oyuncuya sunduğu teklifin detayları ortaya çıkarken, transferin devre arasında gerçekleşmemesinin gerekçeleri de paylaşıldı.

BAŞKAN SARAN, SÖRLOTH İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alexander Sörloth ile FaceTime üzerinden görüştü. Sörloth'un bu görüşmede, "Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak" dediği belirtildi.

ATLETICO MADRID'E 25 MİLYON EURO TEKLİF

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın, Sercan Hamzaoğlu'na yaptığı açıklamada kulübe sunulan teklifin detaylarını paylaştığı aktarıldı. Torunoğulları'nın, "Atletico Madrid'e 25 milyon euro teklif ettik, 30 milyon euroya kadar çıkıp bu transferi gerçekleştirecektik" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

SÖRLOTH'A YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki Norveçli golcüye yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği ve bu ücret üzerinden prensipte anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

TRANSFER NEDEN OLMADI? "SIMEONE VE AİLE" DETAYI

Sörloth'un, Sadettin Saran'a devre arasında ayrılığın zor olacağını ilettiği belirtilirken, "Diego Simeone ile konuştum, sezon sonuna kadar beni takımda tutmak istiyor. Ayrıca ikinci çocuğumuz yeni dünyaya geldi, eşim de şimdilik ülke değiştirmek istemiyor" dediği aktarıldı.

SEZON SONU İÇİN AÇIK KAPI

Haberde, Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul edemediği için üzgün olduğu ve sezon sonu için sarı-lacivertlilere "açık kapı" bıraktığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Norveçli santrfor bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 asist yaparak 8 gole doğrudan katkı verdi. Sörloth'un Atletico Madrid ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

