Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için yaptığı girişimin perde arkası netleşti. Sarı-lacivertlilerin hem kulübe hem de oyuncuya sunduğu teklifin detayları ortaya çıkarken, transferin devre arasında gerçekleşmemesinin gerekçeleri de paylaşıldı.

BAŞKAN SARAN, SÖRLOTH İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alexander Sörloth ile FaceTime üzerinden görüştü. Sörloth'un bu görüşmede, "Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak" dediği belirtildi.

ATLETICO MADRID'E 25 MİLYON EURO TEKLİF

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın, Sercan Hamzaoğlu'na yaptığı açıklamada kulübe sunulan teklifin detaylarını paylaştığı aktarıldı. Torunoğulları'nın, "Atletico Madrid'e 25 milyon euro teklif ettik, 30 milyon euroya kadar çıkıp bu transferi gerçekleştirecektik" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

SÖRLOTH'A YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki Norveçli golcüye yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği ve bu ücret üzerinden prensipte anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

TRANSFER NEDEN OLMADI? "SIMEONE VE AİLE" DETAYI

Sörloth'un, Sadettin Saran'a devre arasında ayrılığın zor olacağını ilettiği belirtilirken, "Diego Simeone ile konuştum, sezon sonuna kadar beni takımda tutmak istiyor. Ayrıca ikinci çocuğumuz yeni dünyaya geldi, eşim de şimdilik ülke değiştirmek istemiyor" dediği aktarıldı.

SEZON SONU İÇİN AÇIK KAPI

Haberde, Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifini kabul edemediği için üzgün olduğu ve sezon sonu için sarı-lacivertlilere "açık kapı" bıraktığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Norveçli santrfor bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 1 asist yaparak 8 gole doğrudan katkı verdi. Sörloth'un Atletico Madrid ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi.