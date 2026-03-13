Haberler

Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetleri açıkladı. Üç yıldız futbolcunun ismini veren Saran, ''Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar mayısta geliriz şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi.'' dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ara transfer döneminde Ademola Lookman, Alexander Sörloth ve Darwin Nunez ile transfer görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.
  • Sadettin Saran, santrfor transferi gerçekleştiremediklerini ve transfer yapmanın zor olduğunu belirtti.
  • Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki birinci önceliğinin orta saha olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte sarı-lacivertlileri takip eden basın mensuplarıyla buluştu ve geride bıraktığımız transfer dönemine dair açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞTÜĞÜ FORVETLERİN İSMİNİ VERDİ

Ara transfer döneminde santrfor transferi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe'de Sadettin Saran, görüşme yaptıkları üç futbolcunun ismini verdi.

''LOOKMAN, SORLOTH VE NUNEZ''

Ademola Lookman, Alexander Sörloth ve Darwin Nunez için transfer girişiminde bulunduklarını ifade eden Sadettin Saran,"En-Nesyri bize sürpriz oldu Afrika kupasında dönünce. Duran, Sidiki devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Bir sürü insanla konuştuk. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Varsa bir hata benim hatam, alınamadıysa ben alamadım. Kimsenin bir eksiği yok. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Bizim birinci önceliğimiz orta sahaydı. Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar mayısta geliriz şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
