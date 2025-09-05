Sadettin Saran Ali Koç'un kendisine yaptığı teklifi ilk kez açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçime dair açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'e konuk olduğu programda açıklamalarda bulunan Saran, Başkan Ali Koç'un kendisine yaptığı teklifi ilk kez açıkladı.

"GÜÇ NEREDEYSE HEP ORADALAR"

Kendisini eleştiren kişilere cevap veren Sadettin Saran, "Çıkmış birisi 'Saran gelirse maaşları nasıl ödeyecek' diyor. Sen hayatında çıkıp bir tane maaş ödememiş adamsın. Bunlar fırıldak insanlar. ' Fenerbahçe'yi seviyorum' deyip Fenerbahçe'den nemalanan insanlar bunlar. Güç neredeyse bu adamlar hep oradalar." dedi.

"SÖZLERİMİ HEP TUTTUM"

Şu ana kadar verdiği tüm sözleri tuttuğunu dile getiren Saran, "Sözlerimi hep tuttum. Ali Bey adaysa, aday olmayacağım dedim. Sonrasında o süreçte seçim varsa, şartsız adayım dedim. Başarısız olursak da bırakacağım diyorum. Bu sözümü de tutacağım." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN TEKLİFİ

Başkan Ali Koç'un kendisine yaptığı teklifi ilk kez açıklayan Saran, "Ali Koç, beraber çalışmayı teklif etti ama kabul etmedim. Bana futbol şubeyi gel sen yönet diye teklifte bulundu. Ben 1 oy bile alsam bu seçime gireceğim!" sözlerini sarf etti.