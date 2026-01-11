Haberler

Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı

Sadettin Saran, Galatasaray'a karşı 24 saat dolmadan ikinci kupasını kazandı
Güncelleme:
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı, final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde de erkek futboldaki Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, 24 saat içerisinde ezeli rakiplerine karşı iki kupa kazanmayı başardı.

  • Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenerek kupayı kazandı.
  • Fenerbahçe, erkek futboldaki Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve geldiği eylül ayında 24 saat içinde Galatasaray'a karşı iki şampiyonluk yaşadı.

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geldiği final maçını 86-66 kazanan Fenerbahçe Opet Kupa'nın sahibi oldu.

ERKEK FUTBOLDA KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 saat içerisinde ezeli rakibi Galatasaray'a karşı iki kez şampiyon oldu. Dün akşam saatlerinde erkek futboldaki Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini üstün bir oyun sergileyerek 2-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

BU KEZ KADINLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bugün oynanan karşılaşmada ise iki takım bu kez Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın başından bu yana skoru önde götüren Fenerbahçe, rakibini 86-66 yenerek kupayı 15'nci kez müzesine koydu.

24 SAAT DOLMADAN GALATASARAY'A KARŞI İKİ ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eylül ayında göreve geldiği sarı-lacivertli camiadaki görevinde 24 saat dolmadan Galatasaray'a karşı iki kez mutlu sona ulaştı. Saran, iki şampiyonlukta da takımının kupa seremonisinde oyuncuları tek tek tebrik etti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYok canım:

Ezerek yendik hemde iki kupada

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

MGK yorum yok mu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

