Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana sadece 6 maçta süre alan Taylan Bulut'un siyah-beyazlılarla macerası kısa sürecek.

KASIMPAŞA'DAN TAYLAN BULUT HAMLESİ

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut için devreye girdi. İstanbul ekibi, Taylan Bulut'u sezon sonuna kadar kiralamak adına siyah-beyazlılarla iletişime geçti.

BEŞİKTAŞ CEVAP VERMEDİ

Svensson ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Kasımpaşa'nın bu teklifine henüz cevap vermedi. Kara Kartal, yaz transfer döneminde Taylan Bulut'un transferi için Schalke'ye 6 milyon euro ödemişti. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen gurbetçi oyuncunun takımıyla 2030 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.