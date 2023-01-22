Haaland da artık bir uzaylı! Sadece 14 dakikada başardıklarının tarihte örneği yok

Manchester City'nin Wolverhampton'u 3-0 mağlup ettiği maçta tüm goller Erling Haaland'dan geldi. 14 dakikada 3 gol atan 22 yaşındaki golcü, rekorları paramparça etti.

Erling Haaland durdurulamıyor. 22 yaşındaki golcü, İngiltere'deki 19'uncu maçında 25. golüne ulaştı. Manchester City'nin Wolverhampton'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 14 dakikada hat-trick yaptı.

AÇILIŞI VE KAPANIŞI YAPTI

Maçın 40. dakikasında perdeyi Haaland açtı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Haaland bir kez daha sahneye çıtkı. 54. dakikada yine fileleri havalandıran Haaland, 14 dakikaya hat-trick sığdırdı.

KRALLARI TAHTINDAN İNDİRDİ

19. maçında 25. golünü atan Haaland, henüz ligin yarısında son 4 sezonun gol krallarını geride bıraktı. 2018-19'da Mane, Salah ve Aubameyang 22 gol, 2019-20'da Jamie Vardy 23 gol, 2020-21'de Kane 23 gol, 2021-22'de Salah ve Heung-min-Son 23 gol atmıştı. Haaland'ın kırdığı rekor bununla da sınırlı değil.

EN HIZLI HAT-TRICK

Haaland, Premier Lig tarihinde dört hat-trick'e en az maçta ulaşan futbolcu oldu. Bu rekor 65 maçta 4 hat-trick ile Ruud Van Nistelrooy'un elindeydi. Haaland, 4 hat-trick'e 19 maçta ulaştı. Haaland bu listede Luis Suarez, Agüero, Owen, Kane, Rooney, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba gibi isimleri de arkasında bıraktı.