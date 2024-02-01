Sacha Boey'in yeri çabuk doldu! Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu
Sacha Boey ile yollarını ayıran ve yeni sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier transferinde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest ile anlaşmaya varmış durumda.
Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, yıldız futbolcusunun yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu.
ANLAŞMA TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaştı. Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapılıyor.
2 ASİST YAPTI
İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon toplamda 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili futbolcu, söz konusu maçlarda 2 asist kaydetti.