Sacha Boey'in yeri çabuk doldu! Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, yıldız futbolcusunun yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaştı. Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapılıyor.

2 ASİST YAPTI

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon toplamda 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili futbolcu, söz konusu maçlarda 2 asist kaydetti.