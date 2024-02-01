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Sacha Boey'in yeri çabuk doldu! Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu

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Sacha Boey ile yollarını ayıran ve yeni sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier transferinde son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest ile anlaşmaya varmış durumda.

Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, yıldız futbolcusunun yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile anlaştı. Aurier transferi için Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son görüşmelerin yapılıyor.

2 ASİST YAPTI

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta bu sezon toplamda 13 maça çıkan 31 yaşındaki Fildişili futbolcu, söz konusu maçlarda 2 asist kaydetti.

Sacha Boey'in yeri çabuk doldu! Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'den buldu

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Nottingham Forest Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ekrem celebi :

23 yasındakı genc oyuncuyu gonder 31 yasında bastonla gezecek adamı al..30 mılyon eoryu cop edecekler

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