Haberler

Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndüğü için heyecanlı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten transfer ettiği Sacha Boey, geri döndüğü için mutluluğunu dile getirerek, taraftarlarla buluşmayı ve yeni zorlukları aşmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, geri döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Boey, çok gururlu olduğunun altını çizdi.

Önüne çıkacak zorlukları geçmek için sabırsızlandığını dile getiren Boey, şunları söyledi:

"Florya başlangıç yerimdi ve kalbime dokunan bir yerdi. Burası (Kemerburgaz) ise her şeyin bizimle olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrar göreceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Onların ateşini tekrar yakmak istiyorum. Sane çok iyi bir oyuncu. Onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı