Sacha Boey, Galatasaray'a kötü haberi verdi

Sacha Boey, Galatasaray'a kötü haberi verdi
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Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, takımdan ayrılması durumunda İngiltere ya da Fransa'da forma giymek istediğini açıkladı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sağ bek transferinde eski yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgileniyordu ancak Boey'dan Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Bayern Münih ile FIFA Dünya Kulüpler Kupası için ABD'de bulunan Sacha Boey, ülkesinin basınına açıklamalarda bulunarak geleceğiyle ilgili konuştu. Boey, Bayern Münih'teki geleceğinin henüz belli olmadığını söyledi. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, takımdan ayrılması durumunda sıradaki adresinin Premier Lig ya da Fransa Ligue 1 olacağını dile getirdi ve Türkiye'ye transfer kapılarını kapattı. Yıldız oyuncu, hedefinin 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile Amerika'daki turnuvada boy göstermek olduğunu söyledi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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