Sacha Boey: Taraftarın ateşini tekrar yakmak istiyorum

GALATASARAY'a devre arası transferiyle geri dönen Sacha Boey, Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

Fransız oyuncu, "Çok gururluyum. Önüme çıkacak tüm zorlukları geçmek için sabırsızlanıyorum. Florya başlangıç yerimdi ve kalbime dokunan bir yerdi. Burası ise her şeyin bizimle olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrar göreceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Onların ateşini tekrar yakmak istiyorum. Sane çok iyi bir oyuncu. Onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.