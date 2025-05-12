Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi

Alman devi Bayern Münih Bundesliga'da 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 34. kez kupayı müzesine götürdü.

BOEY'DEN PAYLAŞIM

Kutlamalara damga vuran isim ise Bayern Münih'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey oldu. Boey, kutlama sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bira dökülerek yapılan kutlama için "Hayır haram" ifadelerini kullandı.

BOEY'DEN KUTLAMALARA TEPKİ: HARAM

Alman devinin Fransız futbolcusu Sacha Boey, alkollü kutlama esnasında bir video çekti ve o esnada arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddetti. Yıldız oyuncu, bu anları 'Haram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.