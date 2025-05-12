Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
Bayern Münih, 34. kez Bundesliga şampiyonu olduktan sonra geleneksel bira kutlamasını yaptı. Ancak, Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız sağ bek Sacha Boey, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bira dökülerek yapılan kutlamaya 'haram' ifadesini kullandı. Boey, kutlama esnasında çektiği videoda arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddetti ve 'Haram' notuyla paylaştı.
Alman devi Bayern Münih Bundesliga'da 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 34. kez kupayı müzesine götürdü.
BOEY'DEN PAYLAŞIM
Kutlamalara damga vuran isim ise Bayern Münih'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey oldu. Boey, kutlama sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bira dökülerek yapılan kutlama için "Hayır haram" ifadelerini kullandı.
BOEY'DEN KUTLAMALARA TEPKİ: HARAM
Alman devinin Fransız futbolcusu Sacha Boey, alkollü kutlama esnasında bir video çekti ve o esnada arkadaşlarının kutlamaya katılma davetini reddetti. Yıldız oyuncu, bu anları 'Haram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.