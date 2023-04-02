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Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 27. dakikasında Enner Valencia net bir gol fırsatından faydalanamadı. Ekvadorlu golcü, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu başlayan maçın 27'nci dakikasında inanılmaz bir pozisyon kaçtı.

Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı

VALENCİA, NET GOLÜ KAÇIRDI

Valencia, Arda Güler'in pasında topla yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Deneyimli golcü, net gol fırsatından faydalanamadı.

İşte Valencia'nın kaçırdığı o pozisyon;

Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı

Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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