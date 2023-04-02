Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı
Spor Haberleri
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 27. dakikasında Enner Valencia net bir gol fırsatından faydalanamadı. Ekvadorlu golcü, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu başlayan maçın 27'nci dakikasında inanılmaz bir pozisyon kaçtı.
VALENCİA, NET GOLÜ KAÇIRDI
Valencia, Arda Güler'in pasında topla yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Deneyimli golcü, net gol fırsatından faydalanamadı.
İşte Valencia'nın kaçırdığı o pozisyon;