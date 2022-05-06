Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da takımın başına geçecek ismi işaret etti: Yeni Fatih Terim olur

Seçim için geri sayıma geçen Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Okan Buruk olması gerektiğini belirtti.

"UZAK DEĞİL, OKAN BURUK VAR"

Sabri Sarıoğlu yaptığı açıklamada, "Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var." ifadelerini kullandı. Sarıoğlu öte yandan Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe gelmesini istemediğini belirterek, "Ben açıkçası Cenk Ergün'ün gelmesini istemem. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için elinden geleni yaptı." dedi.

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