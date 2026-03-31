Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti aldı. Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası’ndaki maç programı netleşti. A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında 13 Haziran saat 07.00’de Avustralya, 19 Haziran saat 07.00’de Paraguay ve 25 Haziran saat 05.00’te ABD ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı’nın play-off sürecini başarıyla tamamlamasının ardından 2026 Dünya Kupası’ndaki maç programı netleşti. Ay-yıldızlıların grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalar ve rakipleri açıklandı.
İLK MAÇ AVUSTRALYA İLE
Milliler, turnuvadaki ilk sınavını 13 Haziran’da Avustralya karşısında verecek. Kritik mücadele TSİ 07.00’de oynanacak.
PARAGUAY VE ABD MAÇLARI TAKİP EDECEK
Türkiye, ikinci maçında 19 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki son mücadelede ise 25 Haziran’da ABD ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar da sabah saatlerinde oynanacak.
2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ NETLEŞTİ
Dev organizasyonun genel maç takvimi de açıklandı. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Son 32 turu 28 Haziran – 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz, çeyrek finaller 9-11 Temmuz ve yarı finaller 14-15 Temmuz’da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz’da oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
13 Haziran
- 07.00 | Türkiye – Avustralya
19 Haziran
- 07.00 | Türkiye – Paraguay
25 Haziran
- 05.00 | Türkiye – ABD