Sabah akşam galibiyet! Filenin Efeleri, Japonya'yı sahadan sildi

Sabah akşam galibiyet! Filenin Efeleri, Japonya'yı sahadan sildi
2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, Japonya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. Milli takımımız, G Grubu'ndaki ilk maçında rakibini 25-19, 25-23 ve 25-19 ile yenerek güçlü bir başlangıç yaptı.

SAHADAN SİLDİK

Filenin Efeleri, 5. kez boy gösterdiğimi Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası G grubu ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Filipinler'de düzenlenen mücadeleyi milli takım 25-19, 25-23 ve 25-19 ile set vermeden 3-0 kazandı.

Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

