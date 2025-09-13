Sabah akşam galibiyet! Filenin Efeleri, Japonya'yı sahadan sildi

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na Japonya galibiyetiyle başladı. Milliler, G Grubu'ndaki ilk maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

SAHADAN SİLDİK

Filenin Efeleri, 5. kez boy gösterdiğimi Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası G grubu ilk maçında Japonya ile karşılaştı. Filipinler'de düzenlenen mücadeleyi milli takım 25-19, 25-23 ve 25-19 ile set vermeden 3-0 kazandı.

Şampiyonanın grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek.