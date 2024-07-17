Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan Fransız milli futbolcu, İspanyol devinden yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. Yaptığımız hesaplamalar sonucunda Mbappe, eflatun-beyazlılardan saatte 123 bin 875 lira para kazanacak.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
KAZANACAĞI PARA SERVET DEĞERİNDE
İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı.
İspanyol Cope'de yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. İşte yapılan hesaplamalar sonucunda Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan kazanacağı ücret...
- Yılda 30 milyon euro
- Ayda 2.5 milyon euro
- Haftada 576 bin euro
- Günde 82 bin 191 euro
- Saatte 3 bin 422 euro
- Dakikada 57 euro
- Yani Kylian Mbappe saatte 123 bin 875 lira para kazanıyor.
364 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Fransız devi Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 256 gol atarken 108 de asist yaptı.