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Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek

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Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan Fransız milli futbolcu, İspanyol devinden yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. Yaptığımız hesaplamalar sonucunda Mbappe, eflatun-beyazlılardan saatte 123 bin 875 lira para kazanacak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAZANACAĞI PARA SERVET DEĞERİNDE

İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı.

Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet kazanacak

İspanyol Cope'de yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak. İşte yapılan hesaplamalar sonucunda Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan kazanacağı ücret...

  • Yılda 30 milyon euro
  • Ayda 2.5 milyon euro
  • Haftada 576 bin euro
  • Günde 82 bin 191 euro
  • Saatte 3 bin 422 euro
  • Dakikada 57 euro
  • Yani Kylian Mbappe saatte 123 bin 875 lira para kazanıyor.

364 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Fransız devi Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 256 gol atarken 108 de asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kylian Mbappe Real Madrid Çocukluk Madrid Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Çita:

bize ne onun kazandığı paradan Biz kendi kazandığımızı hesaplayalım saatte kaç para kazanıyoruz günde kaç para kazanıyoruz

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