Ryan Kent gol izle! Fenerbahçe Zimbru Ryan Kent gol izle!
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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 önde. 2. Gol Ryan Kent'in ayağından geldi.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetiyor. Nefes kesen maçta Ryan Kent'in golü beğeni topladı. Ryan Kent gol izle! Fenerbahçe Zimbru Ryan Kent gol izle!
RYAN KENT GOL İZLEMELİNKİ VAR MI?
20' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sarı kart gördü.
17' İlk 17 dakika itibarıyla Fenerbahçe'nin topla oynama oranlarında yüzde 90'a yüzde 10'luk üstünlüğü bulunuyor.
15' Zimbru'da Denys Dedechko, Dusan Tadic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
14' Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi.
13' GOL Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.
12' Tadic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ferdi'nin müthiş plasesi iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti.
11' GOL Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in çevirdiği topta Szymanski'nin ceza alanından vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
4' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.
2' Maçın ilk düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünleri büyük bir desteğe başladı.
1' Maç başladı.
Maçın videolu görüntüleri maçtan sonra S Sport platformlarından yayınlanacaktır.