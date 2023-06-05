Rüya gerçek oluyor! Messi'nin babası ile Joan Laporta'nın buluştuğu görüntüler ortaya çıktı

Paris Saint-Germain ile yolları ayıran Lionel Messi, Barcelona yolunda. Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi, Katalan devinin başkanı Joan Laporta ile evinde görüştü. İkilinin eve giriş görüntüleri ortaya çıkarken Jorge, "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor." yorumunda bulundu.

Barcelona'dan sezon başında ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, Fransız ekibinde sadece 1 yıl dayanabildi. PSG'den ayrılan dünyaca ünlü futbolcu, efsane olduğu Barcelona'ya dönmeye çok yakın. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile ilk görüşmeyi yaptı.

JORGE MESSI İLE LAPORTA BULUŞTU

Toni Juanmarti'nin haberine göre, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile buluştu. Laporta'nın evinde bir araya gelen ikili, Messi'nin transferiyle ilgili ilk pazarlıkları yaptı.

"BARCELONA'YA DÖNMESİNİ İSTERİM"

Jorge Messi daha sonra yaptığı açıklamada, "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim." ifadelerini kullandı. Futbol kamuoyu, Arjantinli yıldızın yeni sezonda Barcelona forması giymesine kesin gözüyle bakıyor.

Buluşmadan kareler: