Rüya gerçek oluyor! Galatasaray, Icardi için son virajda

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün takımda kalmak istemesi ve PSG'nin de gelecek planlarında Icardi'ye yer vermeyecek olmasını resmen açıklaması sonrası ciddi bir hazırlık içine girdi. Fransız devinin bonserviste fiyatı 20 milyon euroya çekmesi ve Galatasaray'ın da 15 milyon euroluk bütçe ayırması pazarlıkların ardından transferi mümkün kılıyor. Kulübe yakın kaynaklar, Icardi'nin bonservisinin alınmasına kesin gözüyle bakıyor.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma altında harikalar yarattı. Arjantinli yıldızı bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY, ICARDI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istemesi ve PSG'nin futbolcuya gelecek planlarında yer vermeyeceğini resmen açıklaması sonrası sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı bonservisiyle almak için harekete geçti.

15 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Bir süre önce Paris Saint-Germain'in bonservisi için 30 milyon euro isteyen Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın bu transfer için 15 milyon eurluk bütçe ayırması sonrası indirime gitmeye hazır.

MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Galatasaraylı yöneticilerin, Icardi ile maaş pazarlığında olduğu belirtilirken, kulübe yakın kaynaklar Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon da sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakıyor.