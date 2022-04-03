Rüya gerçek olmaya çok yakın! Dünya starı Luis Saurez bavulunu topladı, Süper Lig'e geliyor - Haberler

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Rüya gerçek olmaya çok yakın! Dünya starı Luis Saurez bavulunu topladı, Süper Lig'e geliyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, Süper Lig'e hiç olmadığı kadar yakın. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

Önümüzdeki sezon net golcü alacak Beşiktaş'ın gündemine Luis Suarez girdi. Atletico Madrid ile sezon sonu bitecek kontratını uzatmayan Suarez'in Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulmuştu. Ancak masaya Beşiktaş da dahil oldu.

Rüya gerçek olmaya çok yakın! Luis Saurez bavulunu topladı Süper Lig'e geliyor

VEDAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş, Suarez önerisini masaya yatırdı. 35 yaşındaki santrforun maliyeti hesaplanıyor. Bonservissiz olan Uruguaylı golcü yüksek ihtimalle kariyerine Türkiye'de nokta koyacak.

Rüya gerçek olmaya çok yakın! Luis Saurez bavulunu topladı Süper Lig'e geliyor

BURAK YILMAZ İDDİASI

Beşiktaş cephesinden Burak Yılmaz haberlerine karşı bir açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'ın aradığı golcü tipi Suarez'le netleşmiş oldu. Kara Kartal, kalitesini ispatlamış, sorun çözecek bir golcü arıyor. Beşiktaş'ın hangi forvete yöneleceği merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Burak Yılmaz, Luis Suarez, Fransa Ligi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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