Rutkay Çil, Dünya Kuşak Güreşi Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kuşak güreşinde genç sporcu Rutkay Çil, Türkiye ve Avrupa'daki müsabakalarda kazandığı başarıların ardından dünya şampiyonasında madalya kazanmaya odaklandı.

Yaklaşık 10 yıl önce ailesi ve antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı judoda dereceler elde eden Rutkay, fiziki ve teknik kabiliyetleriyle dolayısıyla kuraş ve kuşak güreşi branşına geçiş yaptı.

Bu branşlarda da Türkiye ve Avrupa'da dereceler alan Rutkay, 17 Yaş Altı Kuşak Güreşi Milli Takımı'na katıldı.

Yaklaşık 5 aydır Hindistan'ın Kohima kentinde 2026 yılının ocak ayında düzenlenecek Dünya Kuşak Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Rutkay, Türkiye'ye birincilikle dönmeyi hedefliyor.

"Kuşak güreşi tam bana göre"

Rutkay Çil, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır aralıksız sporla ilgilendiğini 3 farklı branşta Türkiye ve Avrupa derecelerinin olduğunu söyledi.

Rutkay, judoyla başlayan spor hayatının birbirine yakın olan branşlar kuraş ve kuşak güreşiyle devam ettiğini belirterek, "Kuşak güreşi tam bana göre. Hazırlıklarımı bu yönde sürdürüyorum. Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasında şampiyon olup ülkemize ve ilimize dönmek istiyorum. Bunun için de çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.

Milli takım kamplarında iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini dile getiren Rutkay, "Tekniklerimi, el ve ayak kondisyonlarımı şekillendiriyorum. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bunun için hayaller kuruyorum. İnşallah şampiyon olarak ülkemize döneceğim." dedi.

Antrenör Nermin Alayıldız: "Rutkay ülkemizi çok iyi temsil edecek"

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Nermin Alayıldız, sporcuların sadece judoyla sınırlı kalmamaları ve ata sporlarıyla da ilgilenmelerini istedikleri için yönlendirmeler yaptıklarını kaydetti.

Rutkay'ın stili ve antrenman performansının kuraş ve kuşak güreşi branşına yatkın olduğunu anlatan Alayıldız, "Kuraş branşında geçen yıl Türkiye derecelerinin ardından Avrupa ikincisi oldu. Bu yıl ise kuşak güreşine yönlendirdik. Aslında Rutkay'ı bu alanda denemek istedik, o da Türkiye şampiyonu olarak bizi yanıltmadı." ifadelerini kullandı.

Alayıldız, milli sporcunun bu başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını belirterek, "Bu şampiyona, geleneksel güreş kültürünü Asya'nın kalbinde yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bu spor aslında atalarımızın sporu ve tarihi çok eskiye dayanıyor. Ama biz bu sporu minderde sporcularımızla daha yeni yeni tanıştırmaya, bu branşa, spora sahip çıkmaya başladık. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Rutkay bizi gururlandıran sporcularımızdan. İnşallah Hindistan'da ülkemizi çok iyi temsil edecek ve gururlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.