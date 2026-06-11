Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Ukrayna'da ihtilaflı bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili kararlara uymadığı gerekçesiyle Rusya'nın federasyon üyeliğini askıya aldı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Mart ayında Ukrayna'nın, Rusya Satranç Federasyonu'nun 2022'den bu yana Rus güçleri tarafından ele geçirilen Ukrayna bölgelerinde satranç sporunun kontrolünü ele geçirdiği yönündeki şikayetini haklı buldu. Rusya'ya, Ukrayna'nın beş bölgesindeki satranç kuruluşları üzerindeki kontrolünü bırakması ve bu bölgelerde turnuva düzenlemeyi durdurması için 90 gün süre tanıdı. Fakat Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), Rusya'nın belirlenen süreye uymadığını ve bu nedenle Rusya'nın üyeliğini geçici olarak askıya alma kararını verdiğini açıkladı.

Yetişkin Rus oyuncular, kendi bayrakları altında değil, FIDE bayrağı altında FIDE turnuvalarına katılabilirken sadece gençler Rus bayrağı altında oynayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı